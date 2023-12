Kraków. Urzędnicy zachęcają pasażerów do testowania aplikacji do obliczanie opłat za przejazdy komunikacją miejską Marcin Banasik

Zarząd Transportu Publicznego zaprasza mieszkańców do testowania aplikacji, która ma na celu dynamiczne obliczanie opłat za przejazdy komunikacją miejską. Testy mają pozwolić na zebranie danych dotyczących funkcjonowania systemu i wyznaczą kierunek dalszych prac, aby docelowe rozwiązanie aplikacji było łatwe i przejrzyste w obsłudze dla pasażerów. Ponadto zebrane dane stanowić będą podstawę do opracowania przyszłego systemu biletowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb pasażerów.