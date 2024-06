Kraków. Utrudnienia w dojeździe na lotnisko w Balicach. Nocne prace przy trakcji kolejowej

Dojazd koleją utrudniony w cztery noce w czerwcu

Tanie loty z Krakowa. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, co oznacza, że już niebawem rozpocznie się również zmora studentów - letnia sesja bowiem tuż za rogiem... Chcąc zrelaksować się i wypocząć…

Krakowskie lotnisko. W maju ponad milion pasażerów

Kraków Airport ma za sobą rekordowy miesiąc - w maju z jego usług skorzystało 1 006 407 pasażerów. Od początku roku obsłużyło 4,1 mln podróżnych. - W tym roku na krakowskim lotnisku przywitamy 10-milionowego pasażera, to będzie niewątpliwie historyczne wydarzenie i sukces, potwierdzający naszą pozycję lidera - stwierdził Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport. - W miesiącach wakacyjnych nie tylko zwiększona zostanie częstotliwość wielu połączeń, ale także już w czerwcu powitamy dwie nowe linie lotnicze – Jazeera Airways z połączeniem do Kuwejtu oraz Air Arabia, z którą polecimy do Szardży.