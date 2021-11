Kraków. Wawel celebruje Święto Niepodległości. "Tydzień patriotyczny", czyli wystawa, koncert, biesiada i oddawanie krwi

– 11 listopada każdego roku pamiętamy o tych, którzy walczyli o naszą niepodległość. Doświadczenie z ubiegłego roku, kiedy organizowaliśmy po raz pierwszy "Tydzień patriotyczny", pokazało nam, że refleksja na temat wspólnoty narodu polskiego jest tym żywsza, im bardziej dotyka teraźniejszości. Stąd w naszych obchodach odzyskania niepodległości pragniemy zwrócić uwagę nie tylko na wątki historyczne ujęte we współczesnej formie, ale także na promowanie współczesnych postaw patriotycznych polegających na realnym wsparciu osób, które potrzebują pomocy. Dlatego gorąco zachęcam do oddania krwi na wzgórzu 10 listopada – mówi prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Mobilny punkt krwiodawstwa będzie działał w najbliższą środę od godz. 9 do 15.30. To jedna z dostępnych dziś form, by wykazać się bohaterstwem w szczególnym czasie. W tym roku o godz. 11 ten wyjątkowy czas uświetni występ chóru z repertuarem Viva Polonia na wawelskim dziedzińcu zewnętrznym. Śpiewaków zrzesza Norwesko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Samhold. Każdy, kto odda krew na wzgórzu wawelskim oraz w krakowskim centrum krwiodawstwa od 8 do 14 listopada, otrzyma pamiątkowe upominki dzięki wsparciu TAURONU i Zamku Królewskiego na Wawelu.