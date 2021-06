Kraków. Wiadukt nad torami kolejowymi przy ul. Fredry. Jest też opcja tunelu. Trwają konsultacje

Teraz urzędnicy przedstawiają trzy warianty nowego rozwiązania drogowego, które są poddane konsultacjom społecznym. Jeden z wariantów zakłada wiadukt nad obecną tarczą skrzyżowania Fredry i Tischnera i zjazdem na wysokości ul. Turowicza. Dwa kolejne warianty zakładają wiadukty, które ruch z Fredry wprowadzą po drugiej stronie obecnego skrzyżowania. Do tego zakładają tunel drogowy pod torami kolejowymi. Różnią się natomiast rozwiązaniem dla pieszych i rowerzystów. W jednym wariancie piesi i rowerzyści również skorzystają z tunelu, w drugim pojawia się osobna kładka pieszo-rowerowa nad torami.

Koncepcje sporządzane są w związku z planowanym zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów oraz rozwojem terenów w rejonie ul. Fredry, w szczególności zabudowy mieszkaniowej, która niesie za sobą większą liczbę uczestników ruchu.

Konsultacje społeczne ws. budowy wiaduktu nad torami kolejowymi przy ul. Fredry

"Obszar ten, w związku z realizowanymi inwestycjami kolejowymi powinien mieć zapewnioną odpowiednią obsługę komunikacyjną między innymi poprzez poprawę przepustowości w zakresie przekroczenia linii kolejowej oraz powiązania z układem drogowym" - czytamy w ogłoszeniu, które zapowiada konsultacje społeczne.

Konsultacje potrwają do 2 lipca. Uwagi do opracowania zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 r. poprzez: