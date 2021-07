Kraków. Wielki problem z budową Nowego Ratusza przy rondzie Grzegórzeckim. Mieszkańcy chcą tam parku [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

- Na terenie przeznaczonym pod nową zabudowę zostało jeszcze trochę starych drzew, krzewów, rosną trawy i przylatują ptaki. Nic się tam nie dzieje, nasze pieniądze nadal są przeznaczane na spółkę powołaną do realizacji inwestycji, a fundusze jakie mają być wydane na budowę będą duże. Nie mając nic do stracenia postanowiłam spróbować zaapelować do marszałka województwa o odstąpienie od planów budowy i przeznaczenie tego miejsca pod niewielki park - informuje Zuzanna Preiss-Molnár, która przygotowała internetową petycję z apelem do marszałka Małopolski w sprawie stworzenia parku w sąsiedztwie ronda Grzegórzeckiego.