Kraków. Wybrano wykonawcę koncepcji hali Nadwiślanu z restauracją i parkingiem u stóp Wawelu. To ma być nowoczesny obiekt dla tenisistów

Obostrzenia w Polsce. Hotele, kina, teatry i stoki zostaną otwarte! Premier Morawiecki ogłosił kolejne zmiany [LISTA]

O godzinie 11 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Ogłoszony został kolejny etap luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Od 12 lutego otwarte zostaną kina i teatry (zajętych będzie mogło być do 50 proc. miejsc). Z takimi samymi obostrzeniami otwarte będą mogły zostać także hotele. Na tym jednak nie koniec. - Również od 12 lutego otwieramy sport na zewnątrz, czyli m.in. boiska, korty, stoki- ogłosił wicepremier Piotr Gliński. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, co zostanie otwarte, a co nadal będzie zamknięte.