Kraków. Wybrzuszające się szyny, prędkość jazdy 10 km/h. Ale urzędnicy chwalą się, że intensywnie remontują torowiska

Planowane są kolejne inwestycje. Teraz ZDMK szuka wykonawcy, który przebuduje torowisko tramwajowe w ciągu ul. Jana Pawła II (od placu Centralnego do Ptaszyckiego) i ul. Ptaszyckiego (do ul. Bardosa). Roboty potrwają 10 miesięcy od przekazania placu budowy. Na oferty urzędnicy czekają do 28 czerwca br. Nowe, przebudowane torowisko, które pojawi się już po zakończeniu prac, pomoże zapewnić ruch tramwajowy do Kopca Wandy, w kierunku Pleszowa lub Wzgórz Krzesławickich w trakcie kolejnej zaplanowanej inwestycji - przebudowy al. Solidarności.