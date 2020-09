Kraków. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w końcu pod jednym adresem

- Budynek przy Reymonta wygląda teraz imponująco, mimo że byliśmy technicznie ograniczeni jego strukturą. Trzeba pamiętać, że nie był budowany dla nas, lecz modernizowany. Powstał w latach 60. poprzedniego stulecia z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej pracowali w nim fizycy, którzy mieli zupełnie inne potrzeby. Obecnie dostosowano go do specyfiki nauk humanistycznych i społecznych - wyjaśnia senior budowy prof. UJ Andrzej Porębski.

Przebudowa obiektu, rozpoczęta pod koniec 2017 roku, właśnie się zakończyła. W budynku do 2015 roku funkcjonował Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Natomiast pod koniec tego roku zacznie on służyć pracownikom i studentom Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ).

Ośmiokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 11 tys. mkw. przeszedł całkowitą metamorfozę. Przebudowano go z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, ze szczególną dbałością o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlano-użytkowym. Został wyposażony w system zarządzania BMS - ważny element inteligentnego budownictwa, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. Prace budowlane objęły m.in. zmianę układu pomieszczeń, wyznaczenie nowych ciągów komunikacyjnych, w tym przebudowę części biegów klatek schodowych, a także pełną wymianę instalacji wewnętrznych. Ponadto wykonano roboty termomodernizacyjne - ocieplono budynek, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Na południowej elewacji zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, które pełnią jednocześnie funkcję zacieniającą.

Uczelnia podkreśla, że prace projektowe i wykonawcze były prowadzone w taki sposób, by jak najmniej ingerować w tereny zielone . Wokół budynku nadal rośnie wiele dorodnych drzew i krzewów. W miejsce tych, które kolidowały z inwestycją, posadzono gatunki pierwotne, tj. dęby czy graby. Dodatkowo na elewacji od strony parku Jordana zawisło kilkanaście budek dla jerzyków, których obecność w okolicy zauważono jeszcze przed rozpoczęciem robót.

WSMIP UJ po planowanej na grudzień br. przeprowadzce zyska nowoczesną przestrzeń dydaktyczną. Na 8 kondygnacjach znajdują się cztery duże aule, ponad 60 sal wykładowych i seminaryjnych, strefa studencka oraz pokoje dla pracowników. W budynku będzie się też mieścić wydziałowa biblioteka. Ogromna część księgozbioru będzie udostępniona na zasadzie tzw. wolnego dostępu - dany tytuł będzie można wziąć z półki i usiąść w przestronnej czytelni.

Generalnym wykonawcą prac był Hochtief Polska. Wartość kontraktu wynosiła ponad 84 mln złotych. Remont sfinansowano z pieniędzy budżetowych, dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego uczelni i WSMiP UJ.

- Możliwość przenosin do jednego budynku przez niemal wszystkie jednostki wydziału stanowi z jednej strony znaczące ułatwienie w codziennej pracy dydaktycznej i badawczej dla kilkuset pracowników i kilku tysięcy studentów, ale przede wszystkim jest ogromną szansą na integrację środowiska akademickiego. Organizacja wspólnych wydarzeń o charakterze naukowym i pozanaukowym, bliższa współpraca polskich i zagranicznych studentów, bezproblemowy dostęp do zasobów bibliotecznych i czytelni, a także możliwość mniej oficjalnych spotkań w strefach relaksu to tylko niektóre korzyści wynikające z nowej siedziby. Wierzę, że w najbliższych latach Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych będzie mógł skutecznie realizować swoje plany strategiczne, wzmacniając swoją tożsamość jako miejsca, w którym uczymy i badamy, jak rozumieć świat - podsumowuje prof. Paweł Laidler, dziekan WSMiP UJ.