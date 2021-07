Kraków. Wyjaśnienia zarządu dróg w sprawie linii tramwajowej do Mistrzejowic

- W sieci zbierane są podpisy pod petycją zatytułowaną „Podziemny tramwaj na Prądnik Czerwony, Kraków”. Jej treść sugeruje, jakoby inwestycja projektowana była ze szkodą dla mieszkańców rejonu ulic: Dobrego Pasterza, Krzesławickiej i Bohomolca. Podnoszone przez autora argumenty są niezgodne ze stanem faktycznym, co wprowadza podpisujących w błąd i przyczynia się do rozpowszechniania fałszywych informacji na temat projektu - podkreślają w ZDMK.

Nowa linia do Mistrzejowice ma być gotowa w 2024 r. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie pętla tramwajowa przy ul. Jancarza. Powstanie 10 par przystanków w lokalizacjach:

skrzyżowanie ul. Lema i Meissnera,

ul. Ugorek,

rejon ul. Pszona i Chałupnika,

rondo Młyńskie,

rondo Polsadu,

rondo Barei (ul. Dobrego Pasterza),

rejon ul. Krzesławickiej,

ul. Bohomolca/Kniaźnina,

rejon ul. Janczarza,

pętla Mistrzejowice.

Budowa ok. 4,5-kilometrowej linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic to pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Polega to na tym, że za projekt, pozyskanie finansowania, budowę i utrzymanie infrastruktury przez okres 20 lat odpowiada wybrany partner prywatny, czyli firma Gulemark. Otrzyma za to 1,1 mld zł albo 1,2 mld zł - w przypadku dłuższego tunelu. Dotychczasowe plany były bowiem takie, że tramwaj będzie wjeżdżał do tunelu (w kierunku Mistrzejowic) przed rondem Polsadu. W tym wariancie przewidziano budowę przystanku przy rondzie Młyńskim na poziomie terenu, a samo rondo zaprojektowano jako turbinowe. Drugi z rozpatrywanych wariantów przewiduje jednak budowę podziemnego przystanku przy rondzie Młyńskim po stronie północnej. Przejście pod rondem zaplanowano natomiast na poziomie -1 i wyprowadzenie rampą za rondem po stronie południowej.