Kraków. Wykonawca parku Bednarskiego wyłoniony. Co z odchudzeniem projektu? Aktywiści: oszukano nas!

Zarząd Zieleni Miejskiej wyłonił wykonawcę remontu parku Bednarskiego w Podgórzu. To firma Flora, a całość prac ma kosztować 15,9 mln zł. Aktywiści miejscy protestują i mówią, że zostali oszukani, bo urzędnicy obiecywali korektę projektu i mniejszą ingerencję w park, m.in. odstąpienie od barierek wewnątrz parku. Urzędnicy mówią, że projekt będzie odchudzony, a koszty remontu będą niższe.

"Kochani, kolejny raz zostaliśmy oszukani przez miasto i Zarząd Zieleni Miejskiej. Podczas spotkania z wiceprezydentem Muzykiem padło jasne polecenie do dyrektora Kempfa: przed podpisaniem umowy ma być znany zakres remontu i mamy wiedzieć z czego rezygnujemy. Będziemy Was informować w sprawie i nie odpuścimy. Planujemy protest w parku!" - to głos aktywistów z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Urzędnicy z ZZM ripostują, że na razie doszło do wybrania wykonawcy (firma Flora, 15,9 mln zł), ale żadna umowa nie została jeszcze podpisana. - Wyłoniliśmy zwycięzcę, co jeszcze nie oznacza, że podpisujemy umowę. Licząc od dzisiaj, jest teraz 10 dni na odwołania pozostałych firm – mówi nam Piotr Kempf, dyrektor ZZM. Jak dodaje, jest bardzo możliwe, że odwołania będą, a wtedy podpisanie umowy na remont parku na pewno mocno się wydłuży. Nawet jeśli odwołań nie będzie, to umowa nie zostanie z automatu podpisana za 10 dni. Będzie trzeba poświęcić kilka dni na jej odpowiednie przygotowanie.

Wykonawca wyłoniony, odchudzanie projektu w trakcie Urzędnicy przekonują, że odchudzenie projektu rewitalizacji się dokona i zostanie uwzględnione w umowie z wykonawcą, a tym samym koszty rewitalizacji będą obniżone. - W sprawie parku Bednarskiego były spotkania mieszkańców z wiceprezydentem Jerzym Muzykiem oraz z radnymi dzielnicy. Po nich wystąpiliśmy do projektanta parku o korektę elementów dotyczący sceny w parku oraz wewnętrznych wygrodzeń. Tu rzeczywiście jesteśmy w stanie zaoszczędzić, a do kwestii wygrodzeń podeszliśmy być może zbyt bezpiecznie. Reszta ewentualnych elementów do odstąpienia to już kwestia konserwatora zabytków – mówi Piotr Kempf.

Jak mówi nam wicedyrektor ZZM Jarosław Tabor, ocena projektanta może być gotowa jeszcze w tym tygodniu, a najpóźniej w następnym. Kluczowe jest, aby zmiany w projekcie dokonały się w obrębie ważnego pozwolenia budowlanego. Jeśli projekt uległby zbytniej zmianie, konieczne byłoby nowe pozwolenie.

Gdy stanowisko projektanta będzie gotowe, wtedy ZZM wystąpi do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jak podkreślają urzędnicy ZZM, dopiero po zaakceptowaniu zmian będzie je można załączyć do umowy z wykonawcą, a następnie skorygować ostateczną cenę. Emocje wokół parku Bednarskiego. Kilometr barierek w środku Przypomnijmy, że emocje wokół rewitalizacji parku Bednarskiego narastają od kilku miesięcy. Z jednej strony chodziło o wysokie koszty remontu (w pewnym momencie mowa była o grubo ponad 20 mln zł, ostatecznie koszty spadły do 16 mln zł), z drugiej mocno krytykowany zaczął być projekt remontu parku, który zakłada m.in. montaż kilometra barierek wewnątrz parku. Do tego dodatkowe grodzenia i montaż bram, które mają umożliwić zamykanie parku. Pomysł grodzenia parku mocno krytykowali aktywiści miejscy z Akcji Ratunkowej dla Krakowa (ARdK). Przeprowadzili m.in. obywatelskie konsultacje społeczne, w których wzięło udział ponad 1000 mieszkańców. Zdecydowana większość była przeciwko grodzeniom.

Urzędnicy tłumaczyli montaż barierek względami bezpieczeństwa. Dodawali, że w początkowej koncepcji rewitalizacji parku zakładano wycinkę drzew przesłaniających skały kamieniołomu w parku oraz oczyszczenie skał i zabezpieczenie ich siatką. Dzielnica krytykuje projekt rewitalizacji parku Do gry weszła także rada dzielnicy Podgórze, która stanowczo sprzeciwiła się budowie altany, poręczy, ogrodzeń, bramy od ul. Zamoyskiego, siłowni plenerowej wraz ze "ścieżką zdrowia", wycinkom drzew, budowie altany koncertowej oraz elementów rzeźbiarskich o "wątpliwych walorach estetycznych". ZZM zebrał wszystkie postulaty dzielnicy i skierował je do projektanta. Każde ograniczenie projektu wpłynie na obniżenie kosztów realizacji. W przetargu na rewitalizację parku Bednarskiego wpłynęło w sumie dziewięć ofert - od 18 mln zł do 27,9 mln zł. Po ich analizie ostatecznie do dalszego etapu dopuszczono cztery z nich, z ofertą od 23 do 27,9 mln zł.

Wszystkie cztery firmy 19 kwietnia przystąpiły do tzw. licytacji w dół. Firmy dopuszczone do tego etapu licytują, podając niższe stawki, niż zaproponowane, a wygra najniższa oferta. Ostatecznie dwie oferty zeszły poniżej 16 mln zł – firmy Flora do 15,9 mln zł i Geosolid do 15,89 mln zł. Przypomnijmy, że urzędnicy planują, że remont potrwa ok. 1,5 roku, a w tym czasie park w całości będzie zamknięty dla mieszkańców, choć to jeszcze ostatecznie może się zmienić.