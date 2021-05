Kraków. Rewitalizacja parku Bednarskiego mniej inwazyjna. Dzielnica apeluje, ZZM odpuszcza. Nie będzie grodzenia?

Emocje wokół rewitalizacji parku Bednarskiego narastają od kilku miesięcy. Z jednej strony chodziło o wysokie koszty remontu (w pewnym momencie mowa była o grubo ponad 20 mln zł, ostatecznie koszty spadły do 16 mln zł), z drugiej mocno krytykowany zaczął być projekt remontu parku, który zakłada m.in. montaż kilometra barierek wewnątrz parku. Do tego dodatkowe grodzenia i montaż bram, które mają umożliwić zamykanie parku.

- Mamy kilka uwag do projektu z prośbą o rezygnację z pewnych elementów. Spotkaliśmy się z ZZM i jest dobra wola, żeby odstąpić od montażu części wygrodzeń i barierek, czy budowy sceny. Musi to być jeszcze podparte ustaleniami z projektantem i konserwatorem zabytków oraz decyzją prezydenta o dostąpieniu od pewnych założeń. Widzimy jednak ku temu dobrą wolę - mówi nam Szymon Toboła, przewodniczący rady dzielnicy Podgórze. W swojej uchwale wymienili w sumie 11 punktów, gdzie chcą ograniczeń lub odstąpienia od realizacji.

ZZM zbierze wszystkie postulaty dzielnicy i w przyszłym tygodniu skieruje je do projektanta, a następnie do wojewódzkiej konserwator zabytków Moniki Bogdanowskiej. - My nie jesteśmy z góry na nie, ale szczególnie decydująca będzie rola pani konserwator, czy zdecyduje się na jakieś korekty – dodaje Jarosław Tabor. Jak zaznacza, ZZM poprosi projektanta, aby swoje stanowisko do zmian przedstawił w ciągu 14 dni. Potem skorygowany projekt trafi do wojewódzkiej konserwator zabytków.

Wykonawca wciąż nie wyłoniony

Każde ograniczenie projektu wpłynie na obniżenie kosztów realizacji. Te wciąż nie są znane. Przypomnijmy, że w przetargu na rewitalizację parku Bednarskiego wpłynęło w sumie dziewięć ofert - od 18 mln zł do 27,9 mln zł. Po ich analizie ostatecznie do dalszego etapu dopuszczono cztery z nich, z ofertą od 23 do 27,9 mln zł.

Wszystkie cztery firmy 19 kwietnia przystąpiły do tzw. licytacji w dół. Firmy dopuszczone do tego etapu licytują, podając niższe stawki, niż zaproponowane, a wygra najniższa oferta. Ostatecznie dwie oferty zeszły poniżej 16 mln zł – firmy Flora do 15,9 mln zł i Geosolid do 15,89 mln zł. Wykonawca cały czas nie jest wybrany, bo wciąż trwa analiza nadesłanych ofert. Być może wykonawcę uda się wyłonić przed Bożym Ciałem.