Kraków. Wyremontowana ul. Pomorska zasłużyła na swoją nazwę. I utonęła pod wodą

To, że zabetonowany Kraków w czasie dłuższego deszczu nie radzi sobie z nadmiarem wody wiemy od lat. Ale akurat ta ulica była całkiem niedawno remontowana i zasłużyła na rozwiązania technologiczne, które nadmiar deszczówki szybko odprowadzą. Coś jednak nie zadziałało.

Remont Pomorskiej w Krakowie Również prowadzono od wakacji 2022 roku. Zmodernizowana została zabytkowa nawierzchnia z kostki brukowej oraz chodnik. Ulica jest wpisana w rejestr zabytków – na czas robót została zamknięta na odcinku od Królewskiej do placu Axentowicza. Dla robotników były zatem komfortowe warunki by drogę dopieścić i przygotować na ulewy. Koszt inwestycji to ok. 800 tys. zł.

Polacy chcą handlu w niedziele