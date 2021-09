Kraków. Wystawa o Prymasie Tysiąclecia. Marek Pęk: "Pełnił rolę ojca polskiego narodu w ciemną noc komunizmu"

- Polska bardzo długo na tę beatyfikację czekała. Kiedy już wszystko było gotowe, pandemia koronawirusa próbowała ją uniemożliwić, na szczęście jedynie odsunęła w czasie. Kardynał Wyszyński to postać absolutnie wyjątkowa, zarówno w historii kościoła polskiego, jak i kościoła powszechnego. W ostatnich dziesięcioleciach głównie byliśmy wpatrzeni w postać i dzieło papieża Jana Pawła II. Ale z jego osobą nierozerwalnie związana jest osoba Prymasa Tysiąclecia. Wielokrotnie o tym papież mówił: że nie byłoby go na Stolicy Piotrowej, gdyby nie ofiarna posługa i wielkie dzieło kardynała Wyszyńskiego. Te postaci się uzupełniają. To nie byli tylko kapłani, ale też wielcy mężowie stanu. Kardynał Wyszyński pełnił rolę ojca polskiego narodu w ciemną noc komunizmu, kiedy nie mieliśmy swoich władz, a byliśmy przedmiotem dominacji - mówił podczas inauguracji wystawy wicemarszałek Senatu z PiS Marek Pęk.