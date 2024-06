Kraków zatańczy 4 czerwca "Poloneza Wolności" w 35. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce Marcin Banasik

Początek wydarzenia na Rynku Głównym zaplanowany jest na godzinę 19.45 pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Marcin Banasik

We wtorek, 4 czerwca, spod pomnika Adama Mickiewicza na skwer Andrzeja Wajdy przejdzie „Polonez Wolności”. W ten sposób Kraków uczci Dzień Wolności i Praw Obywatelskich w 35. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce. Doprowadziły one do upadku komunizmu i otwarły drogę do wolności i demokracji.