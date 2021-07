Kraków. Zbyt wąski przepust pod małym mostkiem może być przyczyną tragedii. Urzędnicy odpowiadają zaniepokojonemu mieszkańcowi

"Podczas intensywnej ulewy 22 czerwca tego roku, przy mostku tym wezbrała woda osiągając poziom zbliżony do poziomu maksymalnego (pobliskich ulicy). Pobliskie ulice oraz parkingi zostały w efekcie zalane, a ich przejezdność zmniejszona, co stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wiele samochodów ugrzęzło wtedy w wodzie. Rozdzielnie elektryczne zlokalizowane w studzienkach w pobliżu ulic, z których woda spływa do kanału, zostały także zalane, co - jak przypuszczam - przyczyniło się do miejscowego braku działania ulicznej sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulic w Nowej Hucie" - pisze w liście do redakcji mieszkaniec okolic ul. Żaglowej.

Zwraca m.in. uwagę na to, że szerokość kanału wynosi szacunkowo ok 4 do 6 metrów, podczas gdy przepustowość otworu pod mostkiem wynosi ok. 1 metr, co powoduje blokowanie się wody w kanale przed betonowym obiektem w czasie intensywnych opadów deszczu. Inny mostek, który jest zbudowany przed laty, kilkadziesiąt metrów dalej, ma przepustowość zbliżoną do szerokości kanału, a ten, o którym mowa (wiodący do przepompowni) - jest zdecydowanie nadmiernie zawężony, co powoduje spiętrzanie się wody podczas intensywnych ulew.