Kraków. Zielone miasto na południu, urzędnicy w prokuraturze, a tytuł w Tallinie [ZDJĘCIA] Piotr Rąpalski

Ach, cóż to był za dzień, 9.9.2021. Zimny wrześniowy poranek powoli przeradzał się w gorące popołudnie. 50 lat wcześniej ukazał się słynny album Johna Lennona "Imagine". A tymczasem w grodzie nad Wisłą... Rano wszyscy żyli tym, czy Kraków zostanie Zieloną Stolicą Europy. Władze miasta zachwalały, a aktywiści donosili, że to same kłamstwa. Później okazało się, że urzędnicy, którzy przez lata zapewniali, że zamieniają miasto w zielone El Dorado, zostali "zgarnięci" przez CBA i są podejrzani o branie łapówek. I to od firm, które nie sieją, a leją... beton. Zawrzało i w mieście, i w sieci. Ale to nic, niestrudzona maszyna magistrackiego PR zawsze w gotowości. Około południa odpalono piękną wizualizację, jak to bloki i drapacze chmur na Rybitwach pokryje trawa. Wieczorem Tallin odebrał nam zielony tytuł, ale wizualizacja pozostanie z nami na dłużej...