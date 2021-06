Krakowscy architekci wygrali konkurs na Centrum Dziedzictwa Suahili w Kenii [WIZAUALIZACJE]

Miejscowość Lamu znajduje się w południowo-wschodniej części Kenii nad Oceanem Indyjskim na wyspie o tej samej nazwie. Jest to zabytkowe miasto wpisane w 2001 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Cały projekt oparty jest na przemyśleniach odnalezionych w kulturze suahili. Tradycyjne ukształtowanie zabudowy miasta Lamu znalazło swoje odzwierciedlenie w układzie urbanistycznym centrum. Nieregularna tkanka miejska została przetransponowana na układ kostek zamkniętych w projekcie. Wykorzystano tu zróżnicowanie wysokości brył okolicznych budynków. Otwory okienne są reminiscencją charakteru otworów okiennych istniejących budowli. Kolory wykorzystane w budynku również są odzwierciedlone w projekcie.

Forma zaprojektowanego budynku w naturalny sposób wspomaga wentylację pasywną i poprawia kontrolę termiczną poprzez prostą konstrukcję i staranne rozmieszczenie przestrzeni zamkniętych i otwartych. Pomiędzy kostkami znajdują się szczeliny zapewniające ruch powietrza i wentylację poprzeczną. Elewację frontową zaprojektowano w formie drewnianych drzwi przesuwnych. Ich otwieranie jest regulowane i można je dostosować tak, by poprawić lub zmniejszyć przepływ powietrza. Górny taras zajmujący ok. 80% powierzchni użytkowej kompleksu zapewnia odpowiednią ilość cienia. Otwory i okna zostały zaprojektowane jako małe elementy, aby zminimalizować promieniowanie cieplne i zapewnić niższą temperaturę w obrębie kompleksu. Większe przeszklenia projektowane są od strony atrium, pod tarasem, a więc ukryte przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Ściany i elementy konstrukcyjne wykonane są z drewna i cegły - materiałów poprawiających kontrolę termiczną i przyczyniających się do utrzymania energooszczędności kompleksu.