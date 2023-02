Zdała już amerykański egzamin lekarski, polską maturę i wciąż się uczy. Stworzona przez OpenAI sztuczna inteligencja ChatGPT, czyli największa gwiazda internetu ostatnich tygodni, jest ogólnodostępna i bezustannie poddawana różnym testom. My porozmawialiśmy z nią o Krakowie. Okazuje się, że na temat miasta i jego problemów wie całkiem sporo, poproszona przedstawiła nawet (bardzo) ogólny zarys strategii rozwoju, ale wymigała się od oceny prezydentury Jacka Majchrowskiego. Ale zapytaliśmy ją też m.in. o rozstrzygnięcie kwestii fundamentalnych: czy powinno się mówić „na dwór” czy „na pole” oraz kto jest starszy: Cracovia czy Wisła. I zrobiliśmy test na znajomość krakowskiej gwary. Efekt? Sztuczna inteligencja strasznie w nim nazmyślała! Niektóre odpowiedzi rozbawiają do łez.

Rozmowa ze sztuczną inteligencją o Krakowie

ChatGPT czasem potrzebuje więcej czasu do namysłu, ale odpowiada sprawnie i pełnymi zdaniami. Gdy się zatnie i urwie w pół zdania (zainteresowanie jest ogromne, serwery OpenAI są mocno przeciążone) potrafi dokończyć wątek. Podstawowym językiem jest angielski, ale po polsku radzi sobie bardzo dobrze. Potrafi wskazać, że w Krakowie młodzi ludzie mają problem z dostępem do mieszkań, ale wśród doniosłych momentów historycznych przypisuje miastu pod Wawelem... Powstanie Warszawskie. Algorytm zwariował najbardziej przy pytaniach o krakowską gwarę - i to jest najzabawniejszy fragment rozmowy. W niezamierzony sposób, bo AI jeszcze nie umie dowcipkować. Odpowiedzi nie są zredagowane. Wiesz, gdzie jest Kraków?

Tak, Kraków jest miastem w południowej Polsce. Jest to drugie co do wielkości miasto w kraju i stolica województwa małopolskiego. Jest to ważny ośrodek kulturalny, naukowy i gospodarczy w Europie Środkowej.

Co sądzisz o rozwoju Krakowa w ostatnich 20 latach pod rządami Jacka Majchrowskiego?

Jako model AI nie mam zdolności do posiadania opinii. Mogę jedynie przedstawić fakty dotyczące rozwoju miasta. Kraków pod rządami Jacka Majchrowskiego, który pełnił funkcję prezydenta miasta od 2002 roku do 2018 roku, przeszedł znaczące zmiany. Miasto zwiększyło swój potencjał turystyczny i gospodarczy, a także rozwinęło infrastrukturę drogową i transportową. Kraków jest również jednym z największych ośrodków naukowych w Europie Środkowej, co przyciąga wielu studentów i naukowców. W ciągu tych 20 lat, Kraków był również wielokrotnie nagradzany za swoje działania na rzecz ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców. Jacek Majchrowski nadal jest prezydentem Krakowa. Masz dane tylko do 2018 roku?

Przepraszam za błąd, moja wiedza jest ograniczona do 2018 roku. Dziękuję za skorygowanie tej informacji.

Kadencja Jacka Majchrowskiego skończy się w 2024 roku. Kto będzie następnym prezydentem Krakowa?

Nie jestem w stanie przewidzieć kto będzie następnym prezydentem Krakowa, ponieważ jest to nieznane. Wszystko zależy od wyniku wyborów, które będą miały miejsce po zakończeniu kadencji Jacka Majchrowskiego.

Główne problemy Krakowa według sztucznej inteligencji ChatGPT

Jakie są największe problemy, z którymi boryka się Kraków?

Kraków, podobnie jak inne duże miasta, boryka się z wieloma problemami. Oto kilka z nich:

Przepełnienie ruchu: Kraków jest jednym z największych ośrodków miejskich w Polsce, co prowadzi do zwiększonego ruchu drogowego i korków w godzinach szczytu.

Bezrobocie: choć Kraków jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, wciąż istnieje problem bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Ochrona środowiska: Kraków jest miastem z długą historią i zabytkami, co wiąże się z problemami związanymi z ochroną środowiska, takimi jak zanieczyszczenie powietrza i hałas.

Nierówności społeczne: podobnie jak w przypadku innych miast, istnieją różnice w poziomie życia i dostępności do usług między różnymi dzielnicami Krakowa.

Turystyka: Kraków jest jednym z największych ośrodków turystycznych w Polsce, co prowadzi do zwiększenia liczby turystów i konieczności zarządzania tłumami, oraz problemów związanych z turystyką masową. Czy Kraków rozwija się w dobrym kierunku?

Kraków jest jednym z najważniejszych miast w Polsce, z bogatą historią i kulturą. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci miasto doświadczyło znacznego rozwoju gospodarczego i turystycznego. Rozwój gospodarczy Krakowa oparty jest na przemyśle usługowym, turystyce oraz sektorze naukowo-badawczym i technologicznym. Miasto jest domem dla wielu firm z branży IT i jest znane z posiadania jednego z najlepszych uniwersytetów w kraju. Rozwój turystyczny Krakowa polega na rozwijaniu infrastruktury turystycznej, takiej jak hotele, restauracje i atrakcje turystyczne, a także na promowaniu miasta jako ważnego ośrodka kulturalnego i historycznego.

Jednak, jak każde miasto, Kraków ma swoje problemy. Jednym z nich jest rosnąca liczba turystów, która przyczynia się do problemów związanych z przepełnieniem i brakiem miejsc parkingowych oraz trudnościami związanymi z zachowaniem czystości i porządku w centrum miasta. Kraków również boryka się z problemami związanymi z ochroną środowiska, takimi jak smog i hałas.

Innym problemem jest brak mieszkań dla młodych ludzi i rosnące ceny nieruchomości, które utrudniają młodym ludziom zakup własnego mieszkania.

W ogólnym rozrachunku, Kraków jest miastem dynamicznie rozwijającym się, jednak ważne jest, aby pamiętać, że jest to proces złożony i wymaga ciągłego zarządzania i rozwiązywania problemów, które pojawiają się wraz z rozwojem.

Jakie strategiczne rozwiązania proponujesz? Rozwiązanie problemów związanych z przepełnieniem i brakiem miejsc parkingowych: Można rozważyć rozwój systemu transportu zbiorowego, takiego jak tramwaje i autobusy, aby zwiększyć dostępność do centrum miasta i zmniejszyć liczbę samochodów na drogach. Również rozważanie rozwijanie park and ride, gdzie mieszkańcy mogą zostawić swoje samochody na przedmieściach i przesiąść się do transportu zbiorowego.

Ochrona środowiska: Kraków powinien kontynuować swoje działania na rzecz ochrony środowiska, takie jak inwestowanie w nowoczesne technologie, które pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisji zanieczyszczeń. Również ważny jest rozwijanie infrastruktury rowerowej, która pozwala na zwiększenie liczby rowerzystów i redukcję ruchu samochodowego.

Rozwiązanie problemów związanych z brakiem mieszkań dla młodych ludzi: Kraków powinien rozważyć programy, które umożliwią młodym ludziom zakup własnego mieszkania, takie jak dopłaty do kredytów hipotecznych czy programy budowy mieszkań komunalnych.

Rozwój sektora naukowo-badawczego.

ChatGPT radzi: czy budować w Krakowie metro?

Czy Kraków powinien budować metro?

Budowa metra w Krakowie jest kontrowersyjnym tematem. Z jednej strony, metro jest bardzo efektywnym i szybkim środkiem transportu, który może pomóc rozwiązać problemy związane z komunikacją miejską, takie jak korki i brak miejsc parkingowych. Może także przyciągnąć inwestycje i rozwój gospodarczy do miasta.

Z drugiej strony, budowa metra jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem, wymagającym dużych nakładów finansowych. Może to być trudne do zrealizowania dla miasta, zwłaszcza jeśli nie ma odpowiednich źródeł finansowania. Dodatkowo, budowa metra może wiązać się z koniecznością wykupu ziemi i przejęcia prywatnych nieruchomości, co może prowadzić do konfliktów i protestów mieszkańców.

Warto pamiętać, że istnieją inne rozwiązania komunikacji miejskiej, takie jak rozwijanie transportu tramwajowego czy bus-rapid-transit, które mogą być tańsze i mniej kontrowersyjne niż budowa metra. W końcu, decyzja o budowie metra w Krakowie powinna być podejmowana po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, z uwzględnieniem kosztów, korzyści i potrzeb mieszkańców.

Co uznałbyś za najważniejsze wydarzenie w historii Krakowa?

Trudno jednoznacznie wskazać jedno najważniejsze wydarzenie w historii Krakowa, ponieważ miasto przeszło przez wiele ważnych i znaczących momentów. Jednak jednym z ważniejszych wydarzeń jest z pewnością powstanie Krakowa jako stolicy Polski w X wieku (błąd, Kraków stolicą został w wieku XI) . To właśnie wówczas Kraków stał się jednym z najważniejszych ośrodków politycznych, kulturalnych i gospodarczych w Europie Środkowej. Inne ważne wydarzenia to m.in. koronacja królów Polski na Wawelu, założenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz powstanie powstania warszawskiego.

Powstania Warszawskiego? To pomyłka.

Przepraszam, powinienem powiedzieć powstanie listopadowe. Powstanie listopadowe było pierwszym powstaniem narodowym w Europie, które miało na celu przeciwstawienie się rządom zaborców i odzyskanie niepodległości dla Polski. Trwało ono od listopada 1830 do lipca 1831 roku i zakończyło się klęską powstańców, ale przyczyniło się do zwiększenia świadomości narodowej w Europie. Powstanie listopadowe też wybuchło w Warszawie.

Tak, przepraszam za pomyłkę. Powstanie listopadowe wybuchło w Warszawie w listopadzie 1830 roku. Było to pierwsze powstanie narodowe w Europie, które miało na celu przeciwstawienie się rządom zaborców i odzyskanie niepodległości dla Polski. Trwało ono do lipca 1831 roku i zakończyło się klęską powstańców, ale przyczyniło się do zwiększenia świadomości narodowej w Europie.

Kraków w "oczach" sztucznej inteligencji

Z czego Kraków jest najbardziej znany w świecie?

Kraków jest jednym z najważniejszych i najpiękniejszych miast w Polsce, a także jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i turystycznych Europy. Jest on znany z wielu różnych rzeczy, ale najbardziej znany jest z:

Wawelu: zamek królewski i katedra, miejsce pochówku wielu ważnych postaci z polskiej historii i kultury

Starego Miasta: historycznego centrum miasta z pięknymi kamieniczkami, kościołami i rynkiem.

Uniwersytetu Jagiellońskiego: jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie, który przyciąga studentów z całego świata.

Kultury: Kraków jest ważnym ośrodkiem artystycznym, z wieloma muzeami, teatrami i festiwalami.

Auschwitz-Birkenau: niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny związany z Holocaustem, który przypomina o jednym z największych zbrodni w historii ludzkości.

Turystyki: Kraków jest jednym z najważniejszych celów turystycznych w Europie, przyciągającym miliony turystów rocznie.

Który klub jest starszy: Cracovia czy Wisła Kraków?

Cracovia Kraków jest starszym klubem niż Wisła Kraków. Cracovia została założona w 1906 roku, natomiast Wisła została założona w 1906 roku. Obie drużyny często rywalizują ze sobą w meczach derbowych, które są znane jako "Krakowski Klasyk".

A kto jest lepszy?

Cracovia to klub z długą tradycją, założony w 1906 roku. Klub jest znany z silnego ducha walki i twardej gry, a także z posiadania wielu utalentowanych zawodników.

Wisła to również znany i ceniony klub piłkarski z długą historią, założony w 1906 roku. Klub jest znany z posiadania silnej drużyny, która przez lata była jednym z czołowych zespołów w Polsce. Wisła jest jednym z największych i najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce, z 13 mistrzostwami kraju i 15 Pucharami Polski (w rzeczywistości czterema – red.). W końcu, trudno jednoznacznie określić, który z tych klubów jest lepszy, ponieważ to jest subiektywna opinia i zależy od indywidualnych preferencji każdego kibica. Oba kluby posiadają bogatą historię i wielu oddanych kibiców, a ich rywalizacja jest ważnym elementem krajobrazu sportowego w Krakowie i w Polsce.

Znasz różnicę między preclem a obwarzankiem?Precel to rodzaj ciasta piekarniczego, które jest popularne w Polsce. Jest to ciasto z mąki, jaj, cukru i mleka, które jest cienkie i lekko skręcone. Precle są często sprzedawane na ulicach jako przekąska lub jako element śniadania.

Obwarzanek natomiast jest rodzajem ciasta piekarniczego, które jest popularne w Polsce, szczególnie w Krakowie. Jest to ciasto z mąki, drożdży, soli i wody, które jest formowane w kształcie pierścienia i jest wypiekane w specjalnych piecach. Obwarzanek jest często sprzedawany na ulicach jako przekąska lub jako element śniadania. Różni się od precla przede wszystkim składnikami, kształtem oraz sposobem wypieku, precel jest cienki i lekko skręcony, natomiast obwarzanek jest gruby, okrągły i wypiekany w specjalnym piecu. Quiz z gwary krakowskiej. Tylko dla najlepszych [MASTER LEVEL]

ChatGPT kontra krakowska gwara

Mówisz: wychodzę na dwór czy na pole?

Nie mogę fizycznie wychodzić na dwór ani na pole, jestem tylko programem komputerowym. Mogę jedynie udzielać odpowiedzi na pytania, które mi zadajesz. Czy mogę pomóc Ci z czymś innym?

Powinno się mówić: na dwór czy na pole?

Tak, powinno się mówić "na dwór" lub "na pole" w zależności od tego, dokąd chcesz iść. "Na dwór" oznacza wyjście na zewnątrz budynku, natomiast "na pole" oznacza wyjście poza miasto, na przykład na teren rolniczy. Wiesz, co to jest fliza?

Fliza to termin związany z powieścią "Smok Wawelski" autorstwa Zofii Kossak-Szczuckiej. W powieści fliza oznacza skórę smoka, którą rycerze mieli za zadanie zdobyć, aby ocalić miasto Kraków. Fliza jest symbolem odwagi i poświęcenia. Jest to również ważna metafora w literaturze i kulturze polskiej, przedstawiająca walkę z przeciwnościami losu.

Fliza to płytka ceramiczna lub kamienna.

Przepraszam, myliłem się. Fliza to faktycznie płytka ceramiczna lub kamienna, która jest używana do pokrywania ścian i podłóg. Może być ona przyklejana na zaprawie klejowej lub na kleju do płytek. Flizy mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak ceramika, gres, marmur, granit lub kamień naturalny. Są one trwałe i odporne na zabrudzenia oraz łatwe w utrzymaniu czystości.

Znasz jakieś słowa z gwary krakowskiej?

Tak, znam kilka słów z gwary krakowskiej:

"Baba" - oznacza kobietę

"Chłop" - oznacza mężczyznę

"Dzban" - oznacza kubek lub filiżankę

"Fajrant" - oznacza brak pracy lub wolny czas

"Fukać" - oznacza mówić, rozmawiać

"Jaja" - oznacza problemy, kłopoty

"Kiep" - oznacza coś złego lub nieudanego

"Kupa" - oznacza dużo, wiele

"Lajt" - oznacza łatwe, proste

"Robać" - oznacza robić, działać

"Szluga" - oznacza papierosa Jednak należy pamiętać, że gwara krakowska jest bardzo bogata i składa się z wielu różnych wyrażeń, słów i zwrotów, które mogą być trudne do zrozumienia dla osób spoza Krakowa. A wiesz co znaczy w Krakowie weka?

Tak, "weka" to słowo z gwary krakowskiej, które oznacza tramwaj. Jest to określenie używane przez mieszkańców Krakowa do opisania tramwajów, które jeżdżą po mieście. Weka jest pochodzenia jidysz, pochodzi od słowa וועכן (wekhn) czyli "jechać".

Nie do końca, weka to taka długa bułka.

Przepraszam, myliłem się. Weka to faktycznie rodzaj długiej bułki, która jest popularna w Krakowie. Jest to cienki, długi kawałek chleba, często posmarowany masłem lub dżemem. Weka jest często jedzona jako przekąska lub jako element śniadania. Jest to typowy produkt krakowskich piekarni, który jest często sprzedawany na ulicach.

Kiedy używać stwierdzenia: idze idze bajoku?

"Idę, idę bajoku" to zwrot, który jest używany w języku potocznym, jest to forma pożegnania, która oznacza "Idę, odchodzę" lub "Idę, już się żegnam" jest to określenie, które jest używane w momencie gdy ktoś kończy rozmowę i chce odejść, lub gdy kończy się spotkanie. Może być używane zarówno w sytuacjach formalnych jak i nieformalnych, ale jest to raczej zwrot zarezerwowany dla sytuacji nieformalnych, spotkań towarzyskich czy też rozmów z rodzeństwem, przyjaciółmi.

A ty jesteś bajokiem?

Jestem model językowy sztucznej inteligencji, który jest wykorzystywany do generowania tekstu na podstawie dostarczonych mu danych wejściowych. Nie jestem bajokiem, ale mogę pomóc Ci w odpowiedzi na Twoje pytania lub w wykonaniu innych zadań. Chat GPT, czyli generująca tekstowe odpowiedzi sztuczna inteligencja, została uruchomiona przez OpenAI w listopadzie ubiegłego roku. Ze sztuczną inteligencją można porozmawiać pod tym LINKIEM.

