Krakowska Lekcja Śpiewania w patriotycznym duchu - na Małym Rynku w czwartek 5 sierpnia o godz. 19

W tym roku Lekcja odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Widownia będzie liczyć 250 osób, które zajmą miejsca na krzesłach w odległości 1,5 m. Widownia zostanie odseparowana płotkami od reszty Małego Rynku. Śpiewniki dla 250 osób będą rozłożone na krzesłach. W tym roku nie przewidziano namiotów ze śpiewnikami. W wersji elektronicznej śpiewnik dostępny jest na stronie internetowej bibliotekapiosenki.pl.

– Tradycyjnie wraz z początkiem sierpnia do Krakowa zawitała „Kadrówka”, która 6 sierpnia wyruszy z Oleandrów do Kielc, tak, jak to miało miejsce w pamiętnym 1914 roku. Bój o niepodległość rozpoczęli ludzie zapatrzeni w komendanta Józefa Piłsudskiego, młodzi, pełni nadziei i wiary, że kresem walki będzie upragniona wolna Polska. Ich wysiłki nie poszły na marne i w 1918 roku Polska znów pojawiła się na mapach świata. Świętujemy wspólnie odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zapraszam serdecznie do wspólnego śpiewania! – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.