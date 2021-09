Krakowska pisarka straciła w pożarze dom. Trwa zbiórka na jego odbudowę

"23 sierpnia 2021 wybuchł pożar w krakowskim domu Katarzyny Zimmerer. Dzięki pomocy sąsiadów udało się ewakuować z budynku mamę Kasi i jej córkę z dziećmi. Kasię wynieśli strażacy – przebywa wciąż na OIOM-ie. Straty są ogromne. Spłonął cały gabinet z meblami, książkami. Do wymiany są instalacje gazowa i elektryczna, naruszony jest strop a całe mieszkanie osmolone. Rodzina, sąsiedzi i przyjaciele pomagają ratować z pożogi co się da, także cenne rodzinne pamiątki. Pilnie potrzebne są fundusze, by rodzina z powrotem mogła zamieszkać w domu. Bardzo prosimy o wpłaty, każda kwota się liczy. Przywróćmy rodzinie dom!"- czytamy na portalu zrzutka.pl, gdzie trwa zbiórka na pomoc krakowskiej pisarce.

Podczas pożaru w swoim mieszkaniu znajdowała się także mama Katarzyny Zimmerer - Joanna Olczak-Ronikier, pisarka, współzałożycielka Piwnicy pod Baranami. "Babcia cała i zdrowa"- poinformowała Maria Synger.