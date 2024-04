Krakowska premiera familijnego "Filmu dla kosmitów" w piątek 5 kwietnia w Kinie Pod Baranami

Reżyserem oraz autorem scenariusza "Filmu dla kosmitów" jest Piotr Stasik, ceniony twórca dokumentów, laureat wielu nagród i wyróżnień filmowych. Na swoim koncie ma m.in. Polską Nagrodę Filmową Orzeł, Złote Grono oraz nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej.

- Filmy dla dzieci robione przez dorosłych często trafiają kulą w płot. Dlatego postanowiłem zrobić film nie dla dzieci a razem z dziećmi - zapraszając ich do współtworzenia scenariusza i później scen na planie. Prawdziwe cechy charakteru i historie aktorów (także dorosłych) dołączyliśmy do napisanego wcześniej z Łukaszem Czapskim scenariusza, a na planie często improwizowaliśmy. Zdarzało się tak, że niezauważenie przechodziliśmy do realizacji czysto dokumentalnej. Fikcję zmiksowaliśmy z rzeczywistością. W końcu sami zapominaliśmy, co było wymyślone, a co prawdziwe. Tak jak to bywa w dzieciństwie - mówi Piotr Stasik.