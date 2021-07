Krakowska wokalistka Zuza Baum prezentuje nową wersję swojej piosenki "Call Back"

"Call Back Live Session" to zupełnie nowa aranżacja jednego z singli Zuzy Baum. Krakowska wokalistka śpiewa go z misją przekazania odbiorcy, że lekarstwem na wszelkie niepowodzenia w potyczkach z własnymi słabościami, jest miłość.

- Zwłaszcza w tych dziwnych czasach, powinniśmy dbać o miłość do siebie, do ludzi, którzy nas otaczają, do świata i zwierząt. Miłość, w której zawiera się także (a może przede wszystkim?) wyrozumiałość i zrozumienie dla naszych słabości - tłumaczy piosenkarka.