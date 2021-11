Krakowski chór Pro Musica Mundi nagrał swoje partie na potrzeby soundtracku do serialu "Wiedźmin"

Pro Musica Mundi to krakowski zespół chóralny, realizujący różnorodne projekty artystyczne. Jego powstanie związane było z momentem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pojawiła się wtedy inicjatywa wykonania na Rynku Krakowskim IX symfonii Ludwiga van Beethovena. Większość chórzystów, którzy się wtedy zgłosili do chóru, śpiewa w nim do dzisiaj. Od 2003 roku zespół bierze czynny udział w wielu uroczystościach, głównie organizowanych przez Miasto Kraków. Z okazji jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa chór wykonał na Rynku Głównym kantatę Piotra Rubika „Zakochani w Krakowie” i „Planety” Gustawa Holsta. Chór jest także blisko związany z krakowskim Festiwalem Muzyki Filmowej od jego I edycji.

Kilka lat temu podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, chór wykonał muzykę stworzoną na potrzeby popularnej gry komputerowej „Wiedźmin”, opartej na sadze Andrzeja Sapkowskiego. Autorzy tego soundtracku z dużym entuzjazmem przyjęli ten występ. Dlatego organizatorzy festiwalu zaprosili Pro Musica Mundi do wykonania partii chóralnych muzyki skomponowanej do serialu „Wiedźmin”, zrealizowanego przez amerykański serwis internetowy Netflix. Koncert ten odbył się latem w krakowskim Parku Jordana w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej i uczestniczyli w nim kompozytorzy tej ścieżki dźwiękowej z USA - Sonya Belousova i Giona Ostinelli.

- Wykonaliśmy przygotowaną przez kompozytorów suitę, opartą na ścieżce dźwiękowej serialu. Jej autorzy byli wśród zaproszonych gości festiwalu i nasz występ spodobał się im. Tuż po zakończeniu FMF dostałem telefon z KBF-u z pytaniem o możliwość nagrania naszych partii. Ścieżka orkiestrowa była już gotowa, kompozytorzy potrzebowali dograć partie chóralne. Wybrali nasz zespół, a my oczywiście zgodziliśmy się, bo to dla nas ogromne wyróżnienie – opowiada nam prof. Wiesław Delimat.

W ciągu kilku dni została zorganizowana sesja nagraniowa Pro Musica Mundi w studiu Kotłownia Akademii Górniczo-Hutniczej. Nagrania poprowadził dr hab. inż. Paweł Małecki z AGH, który od lat współpracuje z Forum Audiowizualnym FMF. Krakowski chór nagrał swoje partie do suity z „Wiedźmina”, która będzie wykorzystana do działań promocyjnych, związanych z drugim sezonem serialu, do którego właśnie powstają zdjęcia. To około 12 minut muzyki. Kompozytorzy dopisali też partie chóru do miejsc, w których wcześniej ich nie było. Powstały więc trzy zupełnie nowe ścieżki dźwiękowe z udziałem krakowskiego zespołu.