Krakowskie kino Agrafka zaprasza na projekcję dokumentu "Krafftówna w krainie czarów" i spotkanie z jego twórcą

„Zawsze była we mnie ciekawość, żeby zajrzeć dalej” – wyznaje jedna z najwspanialszych polskich aktorek. Wraz z Barbarą Krafftówną odwiedzamy jej magiczną krainę. Zamieszkują ją duchy przeszłości, przede wszystkim Starsi Panowie, lecz nade wszystko niezapomniane kreacje teatralne, serialowe i filmowe. Swoim charakterystycznym głosem bohaterka snuje intymną gawędę, w której bogate doświadczenia kobiety i artystki spotykają się z wiecznie żywą wyobraźnią małej dziewczynki, a jej własne słowa przenikają się z fragmentami ról.

"Krafftówna w krainie czarów" to kreacyjny portret wybitnej aktorki, który wprowadza widza do świata właściwie już nie istniejącego. Główną narracją filmu są monologi wewnętrzne bohaterki, które nawiązują do najwybitniejszej filmowej roli Krafftówny w filmie W.J. Hasa, „Jak być kochaną”. Dla Krafftówny wyobraźnia była ucieczką i sposobem na przetrwanie. Krafftówna, niczym tytułowa bohaterka z „Alicji w krainie czarów”, zachowuje w filmie uśmiech dziecka, balansując jednocześnie na granicy smutku i nostalgii.