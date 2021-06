Krakowskie MPO uruchamia meblarnię. Ciekawa usługa, ale czy będzie popularna?

Meblami zajmą się stolarze pracujący w MPO, którzy ocenią czy dany mebel da się naprawić. Jeśli tak, to mebel wróci do użycia, ale już dla kogoś innego. MPO odnowione meble planuje sprzedawać na aukcjach, a dochód z ich sprzedaży ma trafiać na cele edukacyjne.

"Nasi pracownicy naprawią takie szafy, stoliki, krzesła czy nawet łóżka, które będą mogły później znaleźć dla siebie nowe salony, przedpokoje czy sypialnie. Mebel, który ktoś chce oddać lub wyrzucić, a widzi w nim potencjał, bo jest tylko lekko uszkodzony lub sfatygowany może przywieźć go do Lamusowni i zostawić w Krakowskiej Meblarni" - informuje MPO w swoim komunikacie.

Inicjatywa MPO jest chwalona przez mieszkańców w mediach społecznościowych. Pytanie jednak, jakie będzie zainteresowanie nową usługą. Choć jest ona szczytna, a walor ekologiczny i edukacyjny niepodważalny, to problemem jest to, że mebel do Meblarni trzeba dowieźć samemu. O ile przewiezienie taboretów, czy małych stoliczków będzie raczej proste, to w przypadku większych gabarytów, jak szafy, czy łóżka, może być już problematyczne, jeśli nie dysponujemy samochodem dostawczym. Zwłaszcza jeśli mebel trzeba by wieźć z drugiego końca miasta i np. płacić za transport. W takiej sytuacji nadal prostsze jest wyniesienie mebla przed blok, czy dom w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Godziny otwarcia Krakowskiej Meblarni są takie same jak godziny pracy Lamusowni – w dni powszednie od 10 do 18, a w soboty od 7.30 do 18.