Krakowskie obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Uroczyste obchody wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się w Krakowie mszą św. w katedrze na Wawelu.

Po nabożeństwie pod pomnikiem Armii "Kraków" w kwaterze żołnierzy września '39 na cmentarzu Rakowickim, odbyły się uroczystości z asystą wojskową.

- Pamięć o ofiarach II wojny światowej musi być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jesteśmy zobowiązani do tej swoistej sztafety historii. Jesteśmy to winni tym, którzy zginęli. „Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości” - niech te słowa św. Jana Pawła II wybrzmią szczególnie 1 września - podkreślił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Krakowskie obchody rocznicy niemieckiej agresji na Polskę przygotowali wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Krakowie. Dzięki współpracy instytucji w ubiegłych latach została także wyremontowana kwatera Żołnierzy Września 1939 r. na cmentarzu Rakowickim.