Krokusy 2021. W górach zaczyna się krokusowe szaleństwo. Na razie kwiaty zakwitły na podhalańskich łąkach. Na Tatry jeszcze czas

Wzrosła temperatura, śnieg na polach zaczął topnieć. To czas na krokusy. Fioletowe kwiaty są najlepszych zwiastunek nadciągającej wiosny, choć może się zdarzyć, że śnieg znów je przysypie.

Setki fioletowych kwiatów można podziwiać w ogrodzie przy Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. - Faktycznie, nasz ogród to chyba jedno z pierwszych miejsc w Zakopanem, gdzie pojawiają się krokusy - mówi Anna Karpie z Muzeum Na Harendzie. - Zdarza się, że przychodzą do nas ludzi i fotografują fioletowy kwiaty. Co ciekawe, Jan i Maria Kasprowiczowie, gdy kupili ten dom w 1923 roku, posadzili wokół tego domu kilka tysięcy krokusów. I być może dzięki temu mamy takie piękne powitanie wiosny u nas.