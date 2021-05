Królowa Beskidu Wyspowego - Mogielica. Ciekawa, weekendowa wycieczka [ZDJĘCIA]

W masywie Mogielicy znajdowało się kilkanaście polan. Największa z polan to położona na południowo-zachodnim grzbiecie poniżej szczytu widokowa polana zwana Stumorgi, Polaną Stumorgową lub Halą Stumorgową. Nazwa hali Stumorgi pochodzi od dawnej jednostki powierzchni – mórg (ok. 0,5 ha). W istocie hala miała powierzchnię większą od 50 ha. Obecnie, po zaprzestaniu wypasu owiec, hala stopniowo zarasta, a jej powierzchnia uległa już zmniejszeniu.

Na północnym grzbiecie znajduje się dużo mniejsza, lecz bardzo widokowa polana Wyśnikówka, stanowiąca charakterystyczny, rozpoznawalny z daleka element sylwetki Mogielicy. Na przedłużeniu tego grzbietu w północno-zachodnim kierunku (przy niebieskim szlaku) znajduje się druga co do wielkości Cyrla. Z wszystkich tych polan roztaczają się szerokie widoki. Turyści wędrujący od przełęczy Rydza Śmigłego w dolnej części podejścia przechodzą przez polany Mocurka i Bajorzyska. Inne polany znajdują się poza szlakami turystycznymi lub już zarosły lasem.

Pętla z Jurkowa

Bardzo fajną wycieczkę można zrobić z Jurkowa. Zostawiając samochód na miejscowym parkingu w centrum miejscowości. Od razu stamtąd ruszamy na zielony szlak i po niecałych 3 godzinach jesteśmy na szczycie. Piękne panoramy spod szczytu urozmaica nam wycieczkę. By nie schodzić tą sama drogą udajemy się z Mogielicy na szlak niebieski, a następnie żółty na Polanę Wały. Nadal żółtym którym dochodzimy do Kutrzycy, bardzo widokowej polany, cofamy się do Polany Wały i stąd zielonym do Półrzeczek, a następnie szosą do Jurkowa. Całość to około 16 km, 6-7-godzinna wycieczka, która zadowoli zarówno zaprawionych, jak i mniej wprawionych turystów.