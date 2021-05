Piękny zamek blisko Krakowa. Warto zobaczyć [ZDJĘCIA]

Dotrzeć do zamku można drogą poprzez Mydlniki, Szczyglice, Aleksandrowice, Morawicę, Chrosną do Frywałdu, gdzie jest leśny parking dla samochodów. Stąd prowadzi wygodna, asfaltowa droga do podnóża ruin - około 5,5 km. Następnie trzeba wedrzeć się po 500-metrowej skarpie do wejścia do zamku. Jest on od niedawna ponownie otwarty do zwiedzania po kapitalnym remoncie.

Pierwsza wzmianka dotycząca okolic zamku Tenczyn, datowana jest na 24 września 1308 r. Wówczas Władysław Łokietek z oddziałem rycerstwa przebywający w lasach in Thanczin wydał dokument dla klasztoru o. cystersów w Sulejowie. Przyjmuje się, że pierwszy zamek (drewniany) zbudował około 1319 r. kasztelan krakowski Nawój z Morawicy. Właściwym twórcą zamku murowanego był syn Nawoja, Jędrzej, wojewoda krakowski i sandomierski. Na najwyższej, północno-wschodniej części wzgórza, wzniósł dalszy fragment zamku, w którym mieszkał i zmarł w 1368 r. On także pierwszy przyjął nazwisko Tęczyński. Od 1816 r. zamek stał się własnością Potockich herbu Pilawa i pozostał w ich rękach do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Na początku XXI wieku popadł w coraz większą ruinę. W 2010 r. gmina pozyskała środki i rozpoczęła renowację W 2016 r. został on ponownie otwarty dla zwiedzających.