Krótkie wycieczki idealne nie tylko na weekend. Tam z Krakowa dojedziesz autobusem MPK. TOP 7 pomysłów na wycieczki komunikacją miejską

Kraków i okolice: wycieczki komunikacją miejską

Dotarcie do miejsc wartych zobaczenia nie zawsze wymaga posiadanie samochodu. Do części z nich dojedziemy komunikacją miejską. Miejsca, które prezentujemy w naszym zestawieniu, pozwalają na aktywny wypoczynek, zwiedzanie zabytków, oraz kontakt z naturą.

Podpowiadamy również, jak do tych miejsc dotrzeć komunikacją miejską. Wszystkie, poza Tyńcem, znajdują się poza miastem i bilety miesięczne ważne tylko na I strefę pozwalają jedynie dojechać autobusem do granicy strefy miasta, gdzie wymagane jest skasowanie biletu (wyjątkiem jest dojazd do Ojcowa linią rekreacyjną LR0).