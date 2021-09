Krużlowa Niżna. Ponad trzy lata śledztwa nadal nie dało dowodów, który z bliźniaków spowodował śmiertelny wypadek

Był początek wakacji 2018 roku. Audi A6, którym podróżowały trzy osoby: 19-letni bliźniacy (Karol i Kamil) z 18-letnią Angeliką, około piątej nad ranem wypadło z drogi i dachowało. Młodzi wracali z imprezy. Tragedia miała miejsce około pół kilometra od budynku OSP w Krużlowej Niżnej, na wąskiej gminnej drodze wiodącej w kierunku Chodorowej, stąd najszybciej na miejscu byli strażacy. Mimo reanimacji prowadzonej najpierw przez nich, a potem przez ratowników medycznych pogotowia, 18-latka zmarła. Według świadków zdarzenia nie miała szans przeżyć wypadku, bo jej głowa była zmasakrowana z jednej strony, a dziewczyna nie wykazywała czynności życiowych.

Kto prowadził auto?

Pierwszą rzeczą jaka zwróciła uwagę policji było to, że na miejscu wypadku brakowało kierowcy. Okazało się, że jeden z mężczyzn uciekł, a funkcjonariusze znaleźli go po dopiero dwóch godzinach w oddalonych o około pół kilometra od miejsca wypadku zaroślach. Czy to on prowadził? Tego nie udało się stwierdzić. Obaj mężczyźni trafili z obrażeniami do szpitala, a każdy z nich miał po pół promila alkoholu. Według świadków, próbowali najpierw winą za wypadek obciążyć dziewczynę, potem siebie nawzajem. Zostawili Angelikę zakleszczoną w aucie. Była na tylnym siedzeniu, więc nie mogła nim kierować.