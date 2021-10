Krynica podsumowała letni sezon. Był nawet lepszy niż ten przed pandemią koronawirusa Klaudia Kulak

Od początku lipca do końca września 2021 roku do kasy Krynicy-Zdroju wpłynęło w związku z opłatą uzdrowiskową prawie 1,9 mln zł. To nawet wyższa kwota niż w 2019 roku, który był rokiem przedpandemicznym. Zadowolenia z niesłabnącego zainteresowania odwiedzaniem uzdrowiska w okresie letnim nie kryje burmistrz Piotr Ryba.