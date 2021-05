Krynica-Zdrój. Forum Gospodarcze tydzień przed Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Województwo podpisało umowę z uczelniami

- Porozumienie, które podpisaliśmy, jest początkiem bezprecedensowego przedsięwzięcia. Współpraca samorządu ze środowiskiem naukowym na szczeblu akademickim jest nie tylko szansą na pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie i podniesienie jego konkurencyjności. To także kolejny krok w przygotowaniach do forum gospodarczego, które odbędzie się już we wrześniu w Krynicy-Zdroju