Krynica-Zdrój. Na Górze Iwonka powstanie pierwszy w Polsce tor saneczkowy. Oficjalnie zatwierdzili plan budowy powstający od kilku miesięcy

Trwa kompletowanie dokumentacji oraz pozyskiwanie wszystkich niezbędnych pozwoleń do przeprowadzenia inwestycji, której szacunkowy koszt to ok. 100 milionów zł. Jak wyjaśnia burmistrz Piotr Ryba, w Polsce nie ma jak na razie profesjonalnego toru saneczkowego, zaś sanki, bobsleje i skeleton to ostatnie olimpijskie dyscypliny sportowe, które nie mają w naszym kraju własnego obiektu. W sprawę zaangażowany jest także Patryk Wicher, poseł PiS z ziemi sądeckiej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace nad dokumentacją mają zakończyć się w przyszłym roku.

- Potem przyjdzie czas na przetarg i rozpoczęcie samej budowy, która może zająć około roku - wyjaśnia Patryk Wicher.

Trwają starania o wpisanie jej na listę zadań priorytetowych Ministerstwa Sportu. Zgodnie z planami przyszły obiekt sportowy będzie liczył około 1,4 km długości, zaś wieża startowa stanie przy hali lodowej.