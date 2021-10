Kto będzie woził mieszkańców podtarnowskich gmin do Tarnowa - prywatny przewoźnik czy MPK? Sprawa wciąż jest otwarta

Autobusy MPK woziły mieszkańców gminy Tarnów, a także częściowo z gmin Pleśna i Lisia Góra do Tarnowa przez 20 lat. Samorządy wycofały się z tego porozumienia rok temu, kiedy miasto zaproponowało im nowe, dużo wyższe stawki za prowadzenie wspólnej komunikacji. Utworzyły własną, zlecając zadanie dowozu mieszkańców prywatnemu przewoźnikowi spod Myślenic. Umowa zawarta została na rok. Wciąż nie wiadomo, kto będzie woził ludzi do miasta od 1 stycznia 2022 roku.

- Nauczeni ubiegłorocznym doświadczeniem chcemy nową umowę zawrzeć odpowiednio wcześnie, a nie czekać z tym na ostatni moment. To ważne zarówno dla nas, aby wiedzieć jak zaplanować przyszłoroczne budżety, jak również dla przewoźnika, który podejmie się tego zadania. Mamy określone wymagania co do jakości świadczonych przez niego usług. Firma musi zawczasu wiedzieć, czy ma inwestować w tabor. To są poważne zobowiązania finansowe i nie podejmie się ich bez pewności, że te kursy będzie nadal wykonywać – tłumaczy Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów.