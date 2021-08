Kto przelał na konto miasta 10 mln zł? "To człowiek z branży IT z Londynu. Nie Polak"

FLESZ - Wakacje we wrześniu nie będą tanie

Przypomnijmy, że niedawno złożyliśmy do magistratu wniosek o dostęp do informacji publicznej, by dowiedzieć się kim jest darczyńca, który przelał 10 mln złotych miastu na budowę Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Z magistratu otrzymaliśmy odpowiedź, w której niestety nazwisko darczyńcy nie pada. Prezydent Jacek Majchrowski i podlegli mu urzędnicy konsekwentnie ukrywają tę informację.

- Imię i nazwisko osoby fizycznej, która nie jest powiązana ze sferą spraw publicznych, jest daną osobową, stanowiącą kwestię prywatną, osobową czy intymną i jako taka nie zalicza się do zakresu spraw publicznych - odpowiedział nam Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru w urzędzie miasta.

Tymczasem prawnicy, z którymi rozmawiamy, twierdzą, że gmina powinna ujawnić dane tajemniczego darczyńcy.