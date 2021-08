Kucharczuk: Gowina czekają jeszcze bolesne straty.

Tomasz Urynowicz - wicemarszałek województwa - jest na przymusowym urlopie. Najpierw poparł w głosowaniu uchwałę o obronie tradycyjnej rodziny, powszechnie nazywaną „anty-LGBT”, a teraz ostrzega przed odebraniem pieniędzy unijnych dla Małopolski. Może to tylko efekt rozłamu Porozumienia i PiS?

To, co się wydarzy w sejmiku i radach gmin czy powiatu będzie kontynuacją konfliktu PiS z Porozumieniem i opuszczenia koalicji rządzącej przez formację Jarosława Gowina. Wszyscy wiemy, że nie wszyscy działacze pójdą w ogień za byłym wicepremierem, choć akurat wszystko wskazuje na Urynowicza w tym gronie. Akurat to nie spowoduje utraty większości w sejmiku krakowskim przez PiS. Urynowicz najwyraźniej poczuł, że to ostatni moment, by wykorzystać swoją pozycję do realizacji politycznych ambicji w przyszłości.

Czy w ogóle istnieje zagrożenie, że dotacje unijne przepadną ze względu na wspomniane uchwały? Przytoczę tylko treść dokumentu dla tych Czytelników, którzy jej nie znają. „Jako Radni Województwa Małopolskiego deklarujemy wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia. Deklarujemy, że Sejmik Województwa Małopolskiego w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności”.