Kulturalne podpowiedzi. Najlepsze lektury na listopad

Lada chwila do kina wejdzie film "Spencer" o księżnej Dianie i, choć nie ma pewnie osoby, która by o niej nie słyszała, historię jej życia przybliża wznowiona i uzupełniona biografia. Po dwudziestu pięciu latach od pierwszego wydania Andrew Morton powraca do tajnych taśm, które nagrał z księżną i ujawnia nowe, zaskakujące fakty o jej życiu i osobowości.

Przez ponad 60 lat tworzyła piosenki, które rozbrzmiewają w stacjach radiowych na całym globie. Nieśmiertelna sława, pierwsze miejsca na światowych listach przebojów, tłum szalejących fanów… Tak w skrócie wyglądała kariera jednej z najjaśniejszych gwiazd muzyki rozrywkowej. Autobiografia Tiny Turner to lektura nie tylko dla fanów piosenkarki.

W szczerej rozmowie z córką jeden z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych polskich dziennikarzy sportowych - Włodzimierz Szaranowicz - opowiada o swoim życiu i karierze dziennikarskiej, o czarnogórskich korzeniach i dorastaniu na powojennym Muranowie, o pracy w radiu i telewizji, zawodowych mistrzach i przyjaciołach, godzeniu pracy z życiem osobistym.