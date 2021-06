Kwesta PAH na pomoc tym, którzy byli zmuszeni do opuszczenia swoich - dotychczas bezpiecznych - domów

- Zebrana kwota wykorzystana zostanie do zapewnienia wsparcia uchodźcom wewnętrznym w Somalii, Sudanie Południowym, Iraku oraz Jemenie. Polska Akcja Humanitarna prowadzi w tych krajach działania, które pozwalają jak najszybciej zapewnić potrzebującym dach nad głową i przedmioty pierwszej potrzeby. Prowadzone też są działania mające na celu zapewnienie poszkodowanym dostępu do żywności, bezpiecznej wody pitnej oraz dostępu do godnych warunków sanitarnych - wymienia Tadeusz Szczepaniak z PAH.