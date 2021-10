Lada chwila poród! Agnieszka i Wojtek - krakowska para ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - oczekują dziecka

"Jednak dwa różne światy mogą być dwiema połówkami jabłka. Kochamy się - kłócimy się - ale idziemy razem przez życie. Dobrali nas zaskakująco idealnie..." - napisała wiele tygodni temu na Instagramie Agnieszka.

Małżeństwo z reality show podjęło decyzję o kontynuacji związku, choć ich pierwsze spotkanie miało miejscem w Urzędzie Stanu Cywilnego. Teraz planują także ślub kościelny. Wojtek oświadczył się w Wigilię.

2 lipca para zdecydowała się na kolejny krok: "A my przy okazji bycia w #przasnysz postanowiliśmy odnowić przysięgę, zmienić nazwisko i móc powrócić do przeszłości, by jeszcze raz w małym % przeżyć to co 16 lutego 2019 roku" - poinformowała Agnieszka. - "Ślub Kościelny też będzie ale nie chcemy, by telewizja czy pandemia dyktowała nam jego warunki" - dodała.