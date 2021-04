Liderzy gangów kiboli za kratkami. Co dalej z Pawłem M. i Magdaleną K.?

Wydawać by się mogło, że wokół sprawy Pawła M. niewiele się dzieje. Nic bardziej mylnego. Przykładowo ostatnio krakowski sąd skazał na 2 lata więzienia Damiana J. ps. Murzyn za udział w gangu pseudokibiców Wisły Kraków Sharks oraz obrót 30 kg amfetaminy wartej co najmniej 240 tys. zł. Skazanie było możliwe dzięki zeznaniom właśnie Miśka, byłego już lidera tej kibolskiej bojówki.

Proces bossów wiślackich kiboli rozpoczął się w lutym br. Przed sądem Paweł M. ps. "Misiek" odpowiada razem z Grzegorzem Z. ps. "Zielak" - prokurator oskarżył ich o popełnienie ponad 180 przestępstw, m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wedle krakowskiej prokuratury Paweł M. i Grzegorz Z. kierowali wiślackimi Sharksami od 2006 roku przez kolejnych 12 lat. Ich proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Jak dowiadujemy się w krakowskim sądzie, rozprawy rozpisane są do grudnia, dzisiaj, 23 kwietnia, odbywa się kolejna. - W dalszym ciągu składane są wyjaśnienia przez oskarżonych - słyszymy w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Sąd nie miał wątpliwości, że "Murzyn" był członkiem gangu Sharks, wykonywał polecenia bossów, czyli "Miśka" oraz "Zielaka". Był wujkiem żony tego ostatniego. Należał też do tzw "Grubasów", czyli członków bojówki, którzy w hierarchii byli tuż za liderami gangu. Brał udział w tzw. ustawkach, obracał narkotykami. Miał znaczący głos w transakcjach, które odbywały się na terenie Nowej Huty. Na przełomie 2010 i 2011 r. "Misiek" zerwał z nim współpracę.

W marcu Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 13 kolejnym osobom, powiązanym ze zorganizowaną grupą przestępczą "Wisła Sharks". Na ławie oskarżonych zasiądzie m.in. Paweł B. ps. "Gruby", Michał G. ps. "Guzik", Dawid M. ps. "Dave", Grzegorz N. ps. "Noris", Michał S. ps. "Sadzik", Łukasz S. ps. "Shrek" oraz Marek Z. ps. "Korek". Prokurator w sumie oskarżył 13 osób o popełnienie 39 czynów, w tym przede wszystkim o przestępstwa narkotykowe. Chodzi o obrót znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Śledczy wymieniają marihuanę, kokainę oraz amfetaminę. Grozi za to do 12 lat więzienia. Część osób jest oskarżona o udział w bójkach i pobiciach w tym również przy użyciu noży i maczet.