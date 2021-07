Limanovia szukała trenera w oryginalny sposób. "Rozmawialiśmy dobre dwie godziny" [Wywiad z trenerem Warchołem]

Panie trenerze jakie są pańskie pierwsze wrażenia po podpisaniu umowy z MKS Limanovią?

Mam to szczęście, że pracuję w pięknych miejscach. Zarówno Suwałki, jak i Limanowa to miasta położone na pięknych terenach. Na pewno moja praca ma tę dodatkową wartość. Przyznam się szczerze, że nie miałem jeszcze okazji poznać samego miasta, ale pewnie z każdym dniem pracy w Limanovii będę je poznawał. Co do samego klubu i dostępnej infrastruktury, to mamy tu wszystko, czego potrzebujemy do pracy. Dobre boisko, oświetlenie, siłownię, salę konferencyjną, a nawet dostęp do odnowy biologicznej.

Dostrzega Pan w Limanowej większe perspektywy na osiągnięcie dobrego wyniku w kampanii 2021/2022?

Podobnie jak większość zespołów przechodzimy małą reformę kadrową. Kilku zawodników z poprzedniej ekipy odeszło, kilku nie wznowiło treningów z różnych przyczyn. Na pewno działania, które podejmujemy z zarządem, dają perspektywę, że możemy zbudować zrównoważoną i silną kadrę, która będzie w stanie włączyć się w walkę o lepszą pozycję na koniec sezonu niż ta, którą zespół osiągnął w poprzednich rozgrywkach.