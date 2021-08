Limanowa. Małgorzata stanie w czwartek przed sądem za zorganizowanie "Strajku Kobiet". Limanowska policja chce jej ukarania

W połowie maja Sąd Rejonowy w Limanowej zrezygnował z dalszego postępowania wobec 17-latki, uzasadniając, że oba zarzucane jej czyny nie zawierają znamion wykroczeń. Jak mówiła nam jakiś czas temu Jolanta Batko, rzecznika limanowskiej policji, policja skierowała wniosek przeciwko kobiecie, która jest podejrzana o ewentualne wykroczenie z kodeksu wykroczeń, czy jest winna czy nie o tym zdecyduje sąd.

- Limanowski sąd umorzył postępowanie, z tym że do sądu okręgowego wpłynęło zażalenie Komendy Policji w Limanowej - powiedział w rozmowie z "Gazetą Krakowską" sędzia Bogdan Kijak, rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Rozprawa odbędzie się 5 sierpnia w Nowym Sączu. Jeszcze nie wiadomo co z karą administracyjną nałożona przez sanepid, uzależnione jest to od prawomocnego wyroku.