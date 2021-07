Limanowa. Mieszkańcy bawili się na wojskowym pikniku, a minister Mariusz Błaszczak podpisał umowę na budowę koszarów w Limanowej

Okazją do podpisania listu intencyjnego był piknik pn. Zostań Żołnierzem Wojska Polskiego. Swój ekwipunek i umiejętności prezentowali żołnierze z kilku formacji (11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, 6 Brygada Powietrznodesantowa, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, Żandarmeria Wojskowa). Dla przybyłych przygotowano także tradycyjną grochówkę wojskową i występ wojskowej orkiestry.

- To dobra informacja dla mieszkańców regionu: Wojsko Polskie będzie miało swoje koszary w Limanowej. Zabiegali o to parlamentarzyści: Wiesław Janczyk, Arkadiusz Mularczyk i Jan Hamerski. Przed chwilą podpisaliśmy list intencyjny miedzy samorządem Limanowej a Ministerstwem Obrony Narodowej. To rozwiązanie to pilotaż i chciałbym, aby sprawdziło się też w innych miejscowościach naszego kraju