Limanowa. Nie można korzystać z hali, bo na trybunach jest za dużo... schodów

Władze Gminy Kamienica, mocno zaskoczone taką decyzją, pod koniec sierpnia odwołały się do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie i ponad miesiąc czekają na decyzję w tej sprawie.

Jak zdradził wójt Władysław Sadowski, najbardziej problematyczna dla PINB okazała się liczba schodów prowadząca na trybuny. Więcej niż 10 stopni w jednym biegu ma być niezgodne z przepisami prawa budowlanego. Nasz rozmówca zauważa jednak, że schody są układem wejść na trybuny zewnętrzne. Trybuny są bardziej pochyłe, dla polepszenia widoczności. I właśnie w takim układzie schodów w jednym biegu jest więcej niż 10.

- Wykonawca budowy hali miał zapisane w umowie, że ma uzyskać pozwolenie, ale z racji tego, że zgłosił problemy, jako gmina włączyliśmy się w działanie. Nadzór budowlany wydał decyzję odmowną, ale to dziwne bo wcześniej uzyskaliśmy przecież opinię budowlańców, że jest to układ wejść na trybuny i obejmują go inne przepisy, że wszystko jest zgodne z warunkami technicznymi – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” wójt Władysław Sadowski.