Limanowa, Nowy Sącz. Narodowe Czytanie. Dyrektor: w pandemii została nam kultura

NOWE Dobiega końca remont elewacji przy wejściu do sądeckiego ratusza. To generalna próbka koloru, jaki miałby mieć budynek po remoncie

Sądecki ratusz to z całą pewnością jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w mieście. Od wielu lat nie był już jednak remontowany, a jego stan wizualny pozostawia wiele do życzenia. Miasto przymierza się do remontu elewacji, który bez wątpienia jest konieczny, szczególnie, że obiekt z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. W czerwcu rozpoczęły się prace remontowe fragmentu tuż przy wejściu do budynku. Prezydent zapowiedział wtedy, że w tym właśnie miejscu zostanie wykonana generalna próba koloru. W tym momencie zdjęte zostały osłony i wygląda na to, że prace powoli dobiegają końca. Czy tak wyglądać będzie elewacja całego budynku?