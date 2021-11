Limanowa. Sprzedają działkę, na której dotąd mieszkali Romowie. Podano cenę

- Miasto nie miało planów dla potrzeb własnych, związanych z tym terenem, zatem podjęto decyzję o sprzedaży działki - mówi nam Stanisław Gorczowski, kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta w Limanowej.

- Spodziewamy się zainteresowania, ale należy również pamiętać o tym, że przyszły inwestor musi zadbać o rekultywację działki – dodaje nasz rozmówca.

Działka z historią w tle

Na wspomnianym terenie jeszcze do niedawna znajdował się budynek w opłakanym stanie zamieszkiwany przez liczną rodzinę romską. Część z Romów wyprowadziła się z niego jeszcze w grudniu 2015 roku trafiając do Marcinkowic w Gminie Chełmiec, a pozostali we wrześniu tego roku zamienili ruinę na nowoczesne budynki przy ul. Żwirki i Wigury w Limanowej, które zaoferowały miejsce aż czterem romskim rodzinom. Inwestycję udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z tzw. programu romskiego, przy wsparciu wojewody. Samorząd przeznaczył na ten cel 10 procent z całej kwoty, która ostatecznie wyniosła 796 tys zł.