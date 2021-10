Limanowa. W Słopnicach wilki zagryzły owcę. To już kolejne takie zdarzenie w tych okolicach

W nocy z 10 na 11 października doszło do kolejnego ataku wilków na owce. Gospodarz ze Słopnic stracił jedną sztukę. Mimo, że stado było zamknięte za siatką "elektrycznym pastuchem" to nie przeszkodziło to wilkowi, który zagryzł zwierzę. Zgłoszenie dotyczące tego zdarzenia trafiło do Nadleśnictwa w Limanowej, jeden z pracowników pojechał na miejsce, aby sporządzić raport.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące pobicia zwierzęcia gospodarskiego, była to owca rasy olkuskiej. Stwierdzono, że zwierzęciem, które dokonało ataku był wilk. To już kolejne ataki w tych okolicach - powiedział w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Paweł Twaróg, rzecznik Nadleśnictwa Limanowa.

Jak podkreśla rzecznik w ostatnim czasie ataki wilków w rejonie Słopnic się nasiliły, również w okolicach Mszany Dolnej wilki zagryzły owce.