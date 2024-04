Łukasz Gibała przerywa milczenie: Niewiele zabrakło do zwycięstwa. Wyniki dowodzą, że jesteśmy głosem połowy mieszkańców Krakowa

Jestem bardzo dumny

5434 głosów

Gibała zmniejszył dystans, ale...

Dlaczego więc z poparciem prawicy Gibała nie wygrał wyborów?

Zdaniem politologa są jeszcze dwie okoliczności, które przyczyniły się do porażki Gibały.

- Miał on nadzieję, że ma pewne rezerwy w elektoracie, który nie poszedł do wyborów w pierwszej turze, a miał pójść do wyborów w drugiej turze i go poprzeć. Okazało się, że wcale tak nie jest, bo frekwencja w drugiej turze okazała się mniejsza niż w pierwszej. Kolejną sprawą jest to, że Gibała chcąc wygrać z Miszalskim musiał przenieść do drugiej tury cały swój elektorat z pierwszej tury. Okazało się, że nie zdołał tego zrobić. Analiza Ipsosu pokazuje, że stracił 10 proc. swoich wyborców, a to jest bardzo dużo. Tutaj również upatrywałbym porażki Gibały - wyjaśnia prof. Bankowicz.