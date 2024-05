Łukasz Sołowiej, obrońca Puszczy Niepołomice: Nie możemy stracić koncentracji, odlecieć

Mieliśmy kilka rozwiązań, pracowaliśmy nad tym w tygodniu, m.in. to był pierwszy rzut rożny po którym padła moja bramka. Mieliśmy to opracowane, miałem być na dalszym słupku, zamykać akcję i tak też było. Sytuacja była bardzo dynamiczna, a o spalonym zadecydowało kilka centymetrów – moja pięta wystawała za linię. Po to jest VAR, by takie rzeczy rozstrzygać. Ja wewnętrznie czułem, że jest spalony. W ogóle sprawiliśmy Warcie wiele problemów po stałych fragmentach. Jest to nasza mocna strona, a jeśli się taką ma, to trzeba ją wykorzystywać. Mamy atut w postaci stałych fragmentów, ale też widzę, że działa to na psychikę przeciwnika. Widząc nas w polu karnym, wysokich, zdrowych facetów idących z determinacją, już w podświadomości mają to, że będą problemy.

Myślę, że nie ma przypadkowych zwycięstw. Teraz generalnie w piłce wszystko jest wypracowane. Czasami może się wydawać, że drużyna, która broni się cały mecz, strzela bramkę i mówi się że przypadkowo wygrała. Nie, element defensywy to ten element na który poświęca się bardzo dużo czasu w tygodniu. Ostatnio nawet widzę, że Real Madryt, którego oglądam i bardzo lubię, czy Manchester City pracują w niskim pressingu, nie dominują i strzelają bramki. I co, można powiedzieć, że przypadkowo? Nie. W meczu z Wartą zrealizowaliśmy wszystkie założenia jeśli chodzi o defensywę, nie straciliśmy bramki, chociaż w końcówce była poprzeczka po mocnym zamieszaniu, ale wygraliśmy mecz. Może w fazie przejściowej z defensywy do ataku mogliśmy być bardziej skuteczni. Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte, gra się toczy.

Gol padł po strzale Michała Walskiego z rzutu wolnego. Z jednej strony trener rozmawiał z Romanem Jakubą, a z drugiej zebraliście się nad piłką niczym konsylium. Miałem wrażenie, że cała drużyna decyduje, jak ten rzut wolny rozegrać.

Tak, mamy opracowanych kilka wariantów, ale to my na boisku decydujemy. Przecież nie będziemy podbiegać do linii bocznej, pytać trenera, co mamy grać. Trenujemy, ale nie wiemy, jak zespół rywala ustawi się do nas. Analizujemy przeciwnika, widzimy, jak broni w ostatnich meczach i pod to szukamy naszych rozwiązań. Sytuacje w meczu są dynamiczne, drużyny też się pod nas przygotowują, mogą coś zmieniać, dlatego od nas zależy, co w danym momencie wykorzystamy. Rozmawialiśmy i stwierdziliśmy, że Michał Walski ma najlepsze uderzenie, to jest jego atut.

To zwycięstwo przybliża was do pozostania w ekstraklasie. Przed startem ligi wszyscy skazywali was na spadek, że jesteście pierwszym kandydatem. A słuchając kolejnych trenerów, niezależnie, czy to drużyn z czołówki, czy zespołów walczących o utrzymanie, to słyszymy, że Puszcza to bardzo niewygodny przeciwnik, z nią się bardzo ciężko gra…